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Cypress stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Cypress Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
1,710.00 JPY 6.00 JPY 0.35 %
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Cypress lud am 07.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cypress in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,22 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 34,27 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cypress einen Umsatz von 11,29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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