Cytosorbents stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cytosorbents hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cytosorbents ein Ergebnis je Aktie von -1,000 USD vermeldet.
Cytosorbents hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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