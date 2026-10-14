D&M COMPANY präsentierte Quartalsergebnisse

14.10.26 06:35 Uhr

D&M COMPANY gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,57 JPY, nach 24,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 428,6 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 435,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net