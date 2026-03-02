Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusNahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffen. Amazon: AWS-Störung beeinträchtigt Dienste weltweit. Warren Buffetts letzte Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen. Paramount macht Warner Bros.-Übernahme offiziell. NVIDIA macht neue Deals mit: Coherent, Lumentum und Deloitte. Novo Nordisk plant Irland-Investitionen.
