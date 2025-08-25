D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,60 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 15,60 USD ab. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 14,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 660.281 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Mit einem Zuwachs von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,80 USD am 10.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 06.11.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
