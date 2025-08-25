DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
D-Wave Quantum im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagabend

02.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,41 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
12,70 EUR -0,71 EUR -5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 14,80 USD. Mit einem Wert von 14,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.897.556 D-Wave Quantum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 33,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,81 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung