D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,41 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 14,80 USD. Mit einem Wert von 14,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.897.556 D-Wave Quantum-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 33,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,81 Prozent wieder erreichen.
Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. USD umgesetzt.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort
D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantum
Analysen zu D-Wave Quantum
Keine Analysen gefunden.