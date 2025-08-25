D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagabend

D-Wave Quantum im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,41 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 14,80 USD. Mit einem Wert von 14,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.897.556 D-Wave Quantum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 33,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,81 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

