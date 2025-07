Kursverlauf

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schiebt sich am Nachmittag vor

03.07.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 16,21 USD.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 16,21 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,58 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,32 USD. Bisher wurden heute 1.204.838 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 19,76 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 17,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,75 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.059,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Am 08.05.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent auf 15,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave Quantum-Aktie steigt: Kapitalerhöhung ermöglicht Expansion Konzerngeschichte von D-Wave Quantum: Ein Name, der für die Zukunft des Computings steht NVIDIA-CEO Huang erwartet Durchbruch: Naht die Wende beim Quantencomputing?

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com