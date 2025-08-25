D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit KursVerlusten

D-Wave Quantum im Blick

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 15,68 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 15,68 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 15,53 USD. Bei 15,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.439.113 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 23,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

