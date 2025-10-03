D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum haussiert am Abend

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 31,59 USD zu.

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 8,1 Prozent auf 31,59 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 33,16 USD. Bei 30,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 6.833.459 Stück.

Bei 33,16 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,95 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,87 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

