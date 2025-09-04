D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,20 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 15,20 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,50 USD. Zuletzt wurden via New York 361.143 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mio. USD im Vergleich zu 2,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

