D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag gefragt

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 35,42 USD.

Um 15:53 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 35,42 USD nach oben. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 35,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 921.842 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 39,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 97,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

