D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 28,37 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 28,37 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 28,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,73 USD. Zuletzt wechselten 599.288 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 39,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 1,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,99 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte D-Wave Quantum am 10.04.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

