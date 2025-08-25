D-Wave Quantum Aktie News: Hausse bei D-Wave Quantum am Freitagabend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,6 Prozent im Plus bei 17,78 USD.

Um 20:08 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 17,78 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 17,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,83 USD. Bisher wurden via New York 3.977.839 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 20,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,67 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 95,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe