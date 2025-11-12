D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,12 USD zu.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 29,12 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,12 USD zu. Bei 28,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.014 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 95,12 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

D-Wave Quantum ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,74 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 71,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.04.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Aktie fällt nach starkem Quartal und positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?

D-Wave nach starken Quartalszahlen tiefer: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Umsatz zieht kräftig an - Rote Zahlen bleiben