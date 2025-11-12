D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Mittwochabend deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 6,7 Prozent auf 27,05 USD ab.
Um 20:08 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der New York-Sitzung um 6,7 Prozent auf 27,05 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 26,79 USD. Bei 28,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.722.005 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Gewinne von 72,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,42 USD fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,75 Prozent wieder erreichen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 71,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.04.2026 terminiert.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,209 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
