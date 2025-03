D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum haussiert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,4 Prozent auf 6,60 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 13,4 Prozent auf 6,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 6,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.977.447 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 28.12.2024 markierte das Papier bei 11,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 72,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Abschläge von 88,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.04.2026.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien

Aktien von D-Wave, Rigetti & Quantum Computer sinken: Amazon befeuert Markt mit eigenem Quantenchip

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. springen hoch: Microsoft mit Durchbruch bei Quantencomputer-Chips