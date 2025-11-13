DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
D-Wave Quantum im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Bärenmodus

13.11.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Bärenmodus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 12,9 Prozent auf 22,99 USD ab.

Das Papier von D-Wave Quantum befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 12,9 Prozent auf 22,99 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,96 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.919.436 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,35 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 1,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 93,82 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,74 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.04.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,209 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

