D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend im Bullenmodus

Kurs der D-Wave Quantum

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,2 Prozent auf 43,56 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,2 Prozent auf 43,56 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 44,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,60 USD. Bisher wurden via New York 3.548.306 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 97,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Kursexplosion bei Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nach angekündigter JPMorgan-Initiative

D-Wave Quantum-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Gefährliche Überbewertung?

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung