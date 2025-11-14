D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Freitagnachmittag an

So bewegt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 24,52 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 24,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 24,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.026.843 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 90,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,42 USD erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 94,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.11.2025. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,74 Mio. USD ausgewiesen.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.04.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD je Aktie ausweisen dürften.

