D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 23,96 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 23,96 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 24,98 USD. Bei 21,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 3.751.948 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,12 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 94,07 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,74 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.04.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

