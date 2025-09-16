DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Abend kräftig

17.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Abend kräftig

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 12,9 Prozent auf 21,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
18,94 EUR 2,89 EUR 18,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 20:08 Uhr 12,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 21,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,08 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 6.799.381 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.357,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mio. USD – ein Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie mit Plus: "Quantum Supremacy"-Meilenstein und Insiderverkäufe im Fokus

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung