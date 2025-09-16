D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Abend kräftig

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 12,9 Prozent auf 21,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 20:08 Uhr 12,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 21,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,08 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 6.799.381 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.357,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mio. USD – ein Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

