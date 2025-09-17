DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.114 +0,2%Nas22.509 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
Blick auf D-Wave Quantum-Kurs

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 22,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
19,67 EUR 0,45 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 22,89 USD zu. In der Spitze legte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 23,41 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,41 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.758.322 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,29 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 2.523,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

