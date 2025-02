D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

D-Wave Quantum im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,3 Prozent auf 6,95 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,3 Prozent auf 6,95 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,48 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.900.480 D-Wave Quantum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2024 auf bis zu 11,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 64,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,75 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.11.2024 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,12 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,87 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,316 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

