D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 6,9 Prozent auf 9,87 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,9 Prozent auf 9,87 USD ab. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 9,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.223.924 D-Wave Quantum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 21,07 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 92,40 Prozent sinken.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,31 Mio. USD im Vergleich zu 2,56 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte D-Wave Quantum möglicherweise am 10.04.2026 präsentieren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum & Co. legen weiter zu: NVIDIA-Hoffnung sorgt für anhaltenden Kaufrausch bei Quantencomputer-Aktien

D-Wave-Aktie klettert deutlich: Hedgefonds baut Beteiligung aus - Roth MKM hebt Kursziel an

D-Wave Quantum-Aktie geht mit kräftigem Plus aus dem Handel: D-Wave macht weniger Verlust als erwartet