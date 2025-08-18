DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Kursentwicklung

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Donnerstagnachmittag

21.08.25 16:11 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 14,77 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,9 Prozent auf 14,77 USD ab. Bei 14,69 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 459.365 D-Wave Quantum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 20,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,20 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

