DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Minus

21.08.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,3 Prozent auf 14,72 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
12,68 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 14,72 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 14,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 14,95 USD. Zuletzt wurden via New York 1.748.769 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 39,67 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 1.740,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe

D-Wave Quantum-Aktie im Fokus: Erstes Qubits-Event in Japan soll Präsenz in Asien stärken

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung