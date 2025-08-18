D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,3 Prozent auf 14,72 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 14,72 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 14,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 14,95 USD. Zuletzt wurden via New York 1.748.769 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 39,67 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 1.740,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

