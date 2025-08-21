DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.702 +2,1%Nas21.479 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

22.08.25 16:09 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 14,72 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,72 USD ab. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 14,43 USD. Mit einem Wert von 14,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 375.386 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,56 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,72 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.739,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

