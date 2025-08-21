D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 15,54 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,9 Prozent auf 15,54 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 15,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.245.858 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 32,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umsetzen können.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

