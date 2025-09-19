DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Notierung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit negativen Vorzeichen

22.09.25 20:25 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 26,05 USD.

D-Wave Quantum
22,11 EUR -0,80 EUR -3,49%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 26,05 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 22,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 5.642.018 Stück.

Bei 27,32 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD. Mit einem Kursverlust von 96,65 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

