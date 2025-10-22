DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.785 -0,7%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,85 +1,9%Gold4.039 -2,1%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 30,75 USD abwärts.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 30,75 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 29,47 USD. Bei 30,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 1.794.787 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 52,03 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 96,83 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

