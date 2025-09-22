DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienkurs aktuell

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Nachmittag freundlich

23.09.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
23,04 EUR 1,26 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 26,48 USD zu. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,35 USD an. Bei 25,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.149.784 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 27,35 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Nach heftiger Kursrally in der Vorwoche: So schlugen sich Aktien von D-Wave, IonQ und Co. am Montag

Nach Gewinnmitnahmen: D-Wave Quantum-Aktie nimmt wieder Fahrt auf

IonQ-Aktie mit Kurssprung: Quanten-Zusammenarbeit mit Energieministerium - D-Wave-Aktie profitiert

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung