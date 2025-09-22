D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 26,48 USD zu. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,35 USD an. Bei 25,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.149.784 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 27,35 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

