D-Wave Quantum Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 14,87 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 14,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 14,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 707.032 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 20,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mio. USD im Vergleich zu 2,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

