D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,25 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 15,55 USD. Bei 15,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.260.597 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,56 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 34,86 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 94,75 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

