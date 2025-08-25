DAX24.006 -0,6%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.485 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

27.08.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
13,48 EUR 0,27 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 462.812 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 32,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Mit Abgaben von 94,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung