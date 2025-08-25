D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

D-Wave Quantum im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,52 USD.

Um 15:53 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 462.812 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 32,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Mit Abgaben von 94,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe