D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 15,59 USD.

Um 15:53 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 15,59 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,58 USD. Zuletzt wechselten via New York 650.385 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 20,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,87 Prozent.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

