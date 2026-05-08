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Dachepalli Publishers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

09.05.26 06:35 Uhr

Dachepalli Publishers präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dachepalli Publishers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 358,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 184,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,62 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 913,63 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 638,99 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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