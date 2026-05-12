Dachholding Porsche SE schreibt Milliardenbetrag auf Volkswagen ab - Verlust

STUTTGART (dpa-AFX) - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz) hat die Eigentümerholding Porsche SE (Porsche Automobil) auch im ersten Quartal 2026 in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Porsche SE einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Ein Jahr zuvor war ein noch etwas größerer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an der Volkswagen AG nahm die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro vor.

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Das Unternehmen habe bei dem um Abschreibungen bereinigten Konzernergebnis einen Gewinn erzielen und seine Finanzierungsstruktur weiter stärken können, sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch laut Mitteilung. "Allerdings müssen die lange Zeit gut funktionierenden Geschäftsmodelle unserer Kernbeteiligungen grundsätzlich auf neue Marktbedingungen ausgerichtet werden", sagte Pötsch mit Verweis auf die laufenden Sparprogramme bei den Kernbeteiligungen. Sowohl die Volkswagen AG als auch die weitere wesentliche Beteiligung, der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz), kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen und dem Umbruch in der Automobilindustrie.

Der um Abschreibungen und Wertberichtigungen bereinigte Konzerngewinn fiel im ersten Quartal um gut ein Fünftel auf 382 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung lag mit 5,15 Milliarden leicht höher als zum Jahresende 2025 mit 5,10 Milliarden. Die Beteiligungsholding Porsche?SE strebt im Gesamtjahr weiter ein bereinigtes Konzernergebnis von 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro und Ende des Jahres eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro an./men/zb