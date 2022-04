Dachser erzielt erstmals mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz

KEMPTEN (dpa-AFX) - Der Allgäuer Logistikkonzern Dachser hat sein Geschäft mit Luft- und Seefracht im vergangenen Jahr fast verdoppelt und so erstmals mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Weil die Lieferketten angespannt und Frachtraum weltweit knapp war, stiegen die Frachtraten enorm. Dachser habe Kunden enger an sich binden "und insbesondere das Geschäft mit Großkunden gezielt ausbauen" können, sagte Vorstandschef Burkhard Eling am Dienstag in Kempten. Im laufenden Jahr sei der Markt angesichts des Krieges in der Ukraine, der hohen Energie- und Treibstoffkosten und der Verschärfung des Fahrermangels volatil.

Wachstumsmotor im vergangenen Jahr war die Luft- und Seefracht. Die Tonnage nahm um 21 Prozent zu, der Umsatz wegen der hohen Frachtpreise sogar um 78 Prozent von 1,2 auf 2,1 Milliarden Euro. Dachser baute die Luftfrachtcharter mit regelmäßigen Verkehren zwischen Asien, Europa und Nordamerika aus. "Zuverlässig verfügbarer Frachtraum gibt Kunden Planungssicherheit - und das war 2021 der Schlüssel zum Erfolg. Zudem hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, dass wir die Ware aus Übersee direkt in unser eigenes europäisches Landverkehrsnetz zur Distribution und Zustellung einspeisen können", sagte Eling.

Das größte Geschäftsfeld, der Lkw-Transport und die Lagerung von Industrie- und Konsumgütern in Europa, legte nach jahrelanger Stagnation und einem Rückgang im Vorjahr deutlich zu. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Beim Transport und der Lagerung von Lebensmitteln konnte Dachser neue Kunden gewinnen und so trotz der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie in Deutschland den Umsatz um 10 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigern.

Insgesamt wuchs der Umsatz 2021 um 26 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Zum Gewinn machte der Familienkonzern keine Angaben. Im laufenden Jahr will er rund 200 Millionen Euro investieren. "Darunter fallen Leuchtturmprojekte wie unser voll automatisiertes Hochregallager in Memmingen für 52 000 Paletten, das im Oktober in Betrieb geht", sagte Eling. Dachser betreibt selbst nur einen kleinen Fuhrpark und arbeitet viel mit selbstständigen Transportunternehmern./rol/DP/eas