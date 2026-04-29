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DAEHAN SHIPBUILDING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

30.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DAEHAN SHIPBUILDING Co., Ltd. Registered Shs
90.200,00 KRW -1.700,00 KRW -1,85%
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DAEHAN SHIPBUILDING hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2009,02 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAEHAN SHIPBUILDING noch ein Gewinn pro Aktie von 1571,95 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 307,70 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 308,30 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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