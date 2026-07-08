AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab
Der AstraZeneca-Hoffnungsträger Wainua hat in einer klinischen Studie enttäuscht.
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In der Phase-3-Studie verfehlte das Medikament das Hauptziel einer Verbesserung bestimmter Herzkrankheiten gegenüber einem Placebo, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bei Wainua (Wirkstoff Eplontersen) handelt es sich um ein Medikament zur Gen-Stilllegung, das die Produktion abnormaler Proteine in der Leber unterdrückt. Es hätte helfen sollen, seltene und möglicherweise tödliche Herzfehler zu behandeln. Bereits zugelassen ist es für Patienten, bei denen sich Proteine fehlerhaft bilden und im Körper ansammeln. Die Aktie von AstraZeneca fiel in London im frühen Handel um bis zu 13 Prozent und reduzierte das Minus zuletzt auf 8,10 Prozent. Damit notiert die Aktie bei 130,86 GBP.
Analysten hatten sich bei einem Erfolg mehrere Milliarden US-Dollar zusätzliche Erlöse von Wainua versprochen. Experte Richard Vosser von der US-Großbank JPMorgan sprach von einem nun herausfordernden Weg, Wainua wie anvisiert weiter zu Geld zu machen. Die Markterwartungen hätten einen jährlichen risikobereinigten Spitzenumsatz von 3,3 Milliarden Dollar vorausgesehen, diese dürften nun weitgehend schwinden./men/stk
LONDON (dpa-AFX)
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