Dänemark fordert weiter negativen Corona-Test bei Einreise

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Wer nach Dänemark fliegen will, muss weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Bestimmung für Flugreisende aus dem Ausland werde bis Ende Februar verlängert, teilte das dänische Verkehrsministerium am Dienstag mit. "Wir müssen die derzeitigen Beschränkungen beibehalten, um die Ausbreitung der Infektion so weit wie möglich zu begrenzen", sagte Verkehrsminister Benny Engelbrecht. Besonders die ansteckenderen Varianten des Virus könnten für die Infektionsbegrenzung eine Herausforderung sein. Nach Dänemark einreisen darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Für Bewohner der Grenzregion gelten besondere Regeln.

In Dänemark ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig. Gesundheitsminister Magnus Heunicke teilte am Dienstag auf Twitter aber zugleich mit, dass sich die sogenannte britische Variante B.1.1.7 immer mehr ausbreite. Schätzungen zufolge werde die Mutation Anfang März für 80 Prozent der Fälle in Dänemark verantwortlich sein, so Heunicke./sh/DP/jha