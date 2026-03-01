DAX23.008 +1,6%Est505.667 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,9%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.667 +1,5%Euro1,1608 ±-0,0%Öl98,28 -1,6%Gold4.569 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dänemark: Frederiksen reicht nach Wahlschlappe Regierungsrücktritt ein

25.03.26 11:16 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach dem schlechten Abschneiden ihrer Koalition bei der Parlamentswahl den Rücktritt der Regierung bei König Frederik X. eingereicht. Das teilte das Königshaus am Mittwoch mit. Damit macht die Sozialdemokratin den Weg für die Bildung einer neuen Regierung frei, die sie selbst wieder führen möchte.

Wer­bung

Ob sie den Sondierungsauftrag erhält, ist noch unklar. Zwar waren Frederiksens Sozialdemokraten bei der Wahl erneut stärkste Partei geworden. Für eine Mehrheit des links-grünen Lagers reicht das Ergebnis aber nicht.

"Königsrunde" beginnt

Nach dem Regierungsrücktritt empfängt der dänische König die Chefs aller zwölf Parlamentsparteien nacheinander zur sogenannten "Königsrunde" im Palast. Sie lassen Frederik X. wissen, wen sie als künftigen Regierungschef oder Leiter der Sondierungen unterstützen. Auf dieser Grundlage entscheidet der Monarch laut Tradition darüber, wer als Erstes versuchen darf, eine Koalition auf die Beine zu stellen, die keine Mehrheit gegen sich hat. Für Frederik X. ist es nach seiner Thronübernahme im Januar 2024 die erste "Königsrunde"./wbj/DP/nas