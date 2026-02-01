DAX25.268 +0,9%Est506.127 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.905 +1,0%Bitcoin57.159 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.049 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dänemark plant 'Gesamtbereitschaft'

20.02.26 15:55 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Krieg in Europa, hybride Angriffe, Naturkatastrophen: Vor dem Hintergrund dieser Bedrohungsszenarien will Dänemark seine Krisenbereitschaft nach dem Vorbild der nordischen Nachbarländer massiv ausbauen und auf alle Teile der Gesellschaft ausweiten. "Wir müssen alle zusammenarbeiten, um Dänemark widerstandsfähiger zu machen", sagte Bereitschaftsminister Torsten Schack Pedersen.

Wer­bung

Die geplante "Gesamtbereitschaft" bedeutet unter anderem, dass alle - Bürger, Unternehmen, Behörden - in Kriegen, Krisen oder Katastrophen einen Beitrag leisten und über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zusammenarbeiten können. In Schweden, Norwegen und Finnland existieren bereits ähnliche Strategien.

Die Regierung kündigte an, zunächst zusätzliche 1,2 Milliarden Kronen (rund 160 Millionen Euro) in die Bereitschaft zu investieren. Dänemark sei mit dem seriösesten und komplexesten Risiko- und Bedrohungsbild seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert, so der Minister. In dieser Situation trage jeder nicht nur die Verantwortung für die eigene Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit anderer./wbj/DP/men