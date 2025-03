Dänemark unterstützt das Recht Grönlands auf Selbstbestimmung

DOW JONES--Dänemarks Außenminister Lars Lokke Rasmussen hat erklärt, sein Land begrüße die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach das grönländische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung habe. Er glaube jedoch nicht, dass der Vorstoß des Gebiets, die Beziehungen zu Dänemark zu lockern, bedeute, dass es Teil der USA werden wolle.

Wer­bung Wer­bung

Rasmussen sagte: "Sie wollen ihre Bindungen zu Dänemark lockern, wir arbeiten daran, um eine gleichberechtigtere Beziehung zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tun wollen, um ein integrierter Teil Amerikas zu werden."

Trump hatte in seiner Rede vor dem Kongress gesagt, er glaube, dass die USA Grönland bekommen würden und wandte sich direkt an die Einwohner: "Wir unterstützen nachdrücklich Ihr Recht, Ihre eigene Zukunft zu bestimmen, und wenn Sie sich dafür entscheiden, heißen wir Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika willkommen."

Wer­bung Wer­bung

In Grönland findet am 11. März die Wahl zum Parlament statt, das 31 Sitze hat. Das wichtigste Thema der Wahl ist die Frage der Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark. Die grönländische Regierung hat im Februar 2024 erklärt, dass die Unabhängigkeit ihr Ziel sei.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)