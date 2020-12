Dänemark will Öl- und Gasförderung in der Nordsee bis 2050 beenden

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Die dänische Regierung hat sich am späten Donnerstag mit einer Mehrheit im Parlament darauf geeinigt, alle Öl- und Gasaktivitäten im dänischen Sektor der Nordsee bis 2050 zu beenden. Die Vereinbarung bedeutet, dass es keine Lizenzrunden mehr geben wird und die gesamte Exploration und Förderung von Öl und Gas bis 2050 eingestellt werden muss, dem Jahr, in dem Dänemark klimaneutral sein will.

Der dänische Minister für Klima, Energie und Versorgung, Dan Jorgensen, erklärte in einer Mitteilung, dass die Einigung einen neuen, grünen Kurs für die Nordsee setzt. "Wir setzen jetzt dem fossilen Zeitalter ein Ende", sagte er.

Das Abkommen enthalte "spannende Möglichkeiten", die alten Öl- und Gasfelder für die Kohlendioxid-Lagerung zu nutzen, wo es auch ein großes Arbeitsplatzpotenzial gebe, sogar im gleichen Gebiet und für die gleichen Berufsgruppen.

Die Regierung gab an, dass rund 4.500 Menschen direkt und indirekt in der Öl- und Gasindustrie in Dänemark beschäftigt seien, und bezog sich dabei auf Daten aus dem Jahr 2017.

Dänemark ist der größte Ölproduzent in der Europäischen Union, Norwegen und Großbritannien ausgenommen. Die dänische Energiebehörde geht davon aus, dass im Jahr 2020 etwa 83.000 Barrel Öl und weitere 21.000 Barrel Öl-Äquivalent aus Gas in Dänemark gefördert werden.

December 04, 2020