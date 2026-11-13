DAIFUKU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

DAIFUKU präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.

DAIFUKU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net