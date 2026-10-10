Daiken stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daiken hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 3,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiken noch ein Gewinn pro Aktie von -3,450 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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