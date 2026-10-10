Daiken stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Es stand ein EPS von 3,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiken noch ein Gewinn pro Aktie von -3,450 JPY in den Büchern gestanden.

Daiken hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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