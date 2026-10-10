DAIKO TSUSAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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DAIKO TSUSAN ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAIKO TSUSAN die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 49,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAIKO TSUSAN noch ein Gewinn pro Aktie von 31,39 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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