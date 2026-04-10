DAIKO TSUSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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DAIKO TSUSAN präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 54,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAIKO TSUSAN 42,42 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,55 Prozent zurück. Hier wurden 6,05 Milliarden JPY gegenüber 6,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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