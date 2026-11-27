Daily Omega

Die zehnte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf Preissetzungsmacht und einen Ausbruch aus der Jahresspanne.

Kaum ein Haus wird verkauft, ohne dass vorher oder nachher renoviert wird. Genau davon lebt ein US-Konzern, der in seiner Nische seit Jahrzehnten den Ton angibt. Sein Vorteil: ein dichtes Netz eigener Fachgeschäfte, über das er Handwerksbetriebe direkt beliefert – ohne Zwischenhändler und mit hoher Kundenbindung. Für die Profis zählen Verfügbarkeit und Qualität mehr als der Preis, das sichert dem Unternehmen eine bemerkenswerte Preissetzungsmacht. Aktuell bremst der eingefrorene US-Immobilienmarkt das Geschäft: Hohe Hypothekenzinsen halten Eigentümer in ihren Häusern, die Zahl der Verkäufe verharrt auf niedrigem Niveau. Trotzdem wächst der Konzern weiter, gewinnt Marktanteile und schüttet Milliarden an seine Aktionäre aus. Zieht der Immobilienmarkt wieder an, greift ein doppelter Hebel: Höhere Volumen treffen auf bereits durchgesetzte Preiserhöhungen und eine weitgehend fixe Kostenbasis. Wir zeigen, warum die Aktie zu den interessantesten Wetten auf die Zinswende in den USA zählt und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Das Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 10 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,8, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.